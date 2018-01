Parentes de vítimas ouvirão gravações de 11/9 Duas reuniões a portas fechadas estão planejadas para que as famílias de passageiros e tripulantes dos quatro aviões usados no atentados de 11 de setembro de 2001 possam ouvir as gravações de telefonemas dados a partir dos aviões e ter acesso a outras evidências colhidas dos seqüestros. As apresentações, somente para convidados, ocorrerão na próxima semana em New Jersey e em 14 de julho em Boston, disse o porta-voz do Departamento de Justiça, Charles Miller. A sessão de Boston será transmitida em teleconferência para Washington e Los Angeles.