Parentes defendem acusado de planejar ataque suicida A família de Javier Carvajalino, acusado pelas autoridades colombianas de planejar um atentado suicida com um avião contra a sede da presidência ou o Congresso, desmentiu nesta quinta-feira a acusação, qualificando-a de montagem dos serviços de inteligência, informou o jornal El Tiempo. Rubén Carvajalino, irmão de Javier, detido no dia 18 pelo Departamento Administrativo de Segurança (DAS), disse que ele é "um homem de bem" e um advogado empregado do Estado. "Javier é um profissional que trabalha há 17 anos no Ministério Público. Não creio que nenhum colombiano acredite que estes anos a serviço do Estado possam ser jogados pela janela, muito menos colocados em um avião e lançados contra o palácio presidencial", declarou ele ao jornal. Rubén acrescentou que o serviço secreto sabe que os irmãos mais velhos da família Carvajalino militaram na insurgência e, "infelizmente, os que pagaram as conseqüências foram nossos irmãos mais jovens". Um dos irmãos de Rubén é Jesus Emilio Carvajalino, conhecido como Andrés París e membro da cúpula das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O DAS forneceu hoje à promotoria gravações que comprovariam a existência de um plano de ataque suicida das Farc, revelou o jornal El Tiempo. Segundo fontes do DAS, em uma das gravações os rebeldes coordenam a "entrega de uma granada e uma pistola às pessoas encarregadas de roubar um avião", para depois lançá-lo com explosivos contra o palácio presidencial no dia 7, durante a posse do presidente eleito, Álvaro Uribe. As fontes afirmam que as gravações comprovam o envolvimento de Javier no plano. Em Bogotá, gritando o slogan "não daremos mais filhos para irem à guerra", cerca de 1.500 mulheres de todo o país reuniram-se para pedir o fim da guerra civil que deixou 3.500 mortos a cada ano. Ainda hoje, porta-vozes do governo da República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) informaram hoje que narcotraficantes colombianos pretendiam comprar fazendas no país africano para, sob a fachada de "atividades agrícolas comerciais" plantar coca e papoula. Segundo a Comissão Interministerial de Luta contra as Drogas, um suposto agricultor colombiano visitou o Congo em março acompanhado por seis "investidores" de Brasil, Venezuela e Peru para conversar com as autoridades locais.