Parentes e amigos fazem vigília Amigos e parentes das vítimas do massacre passaram a noite de sexta-feira e o dia de ontem em vigília perto do local do ataque. Um altar foi montado com flores, velas e fotos. As autoridades ainda não divulgaram a lista oficial dos mortos. O massacre de sexta-feira em Denver foi o maior ataque a tiros nos EUA desde 2007, quando o estudante Seung-Hui Cho matou 32 pessoas no campus da faculdade de Virginia Tech, antes de se matar. O cinema em Aurora fica a 32 quilômetros da escola Columbine, onde dois estudantes mataram a tiros 13 colegas em 1999. Em 2009, um psiquiatra do Exército matou 13 soldados e civis na base militar de Fort Hood, no Texas, em 2009.