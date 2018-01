Parentes e amigos homenageiam Jean Charles de Menezes, morto há 10 anos Parentes do brasileiro Jean Charles de Menezes, que foi morto há exatos 10 anos no metrô de Londres pela polícia, que o confundiu com um terrorista, lembraram de sua morte e fizeram um minuto de silêncio no momento em que o jovem de 27 anos foi baleado. Um mural com sua foto foi colocado na parede de fora da estação onde ele foi morto e flores foram colocadas no chão.