Parentes identificam vítimas de massacre em Burundi Refugiados tutsis congoleses que sobreviveram a um ataque promovido por extremistas hutus contra um acampamento operado pela Organização das Nações Unidas (ONU) começaram hoje o doloroso processo de identificação de pelo menos 150 corpos de amigos e familiares mortos, arrastados e queimados em um episódio de violência étnica que remonta ao genocídio de 1994 na vizinha Ruanda. Autoridades do Burundi, onde ocorreu o massacre, finalizavam hoje os preparativos para sepultar as vítimas, cujos corpos jazem sobre utensílios domésticos e partes carbonizadas do que um dia foram suas casas. O coronel Adolphe Manirakiza comentou que soldados do Exército do Burundi foram enviados à fronteira para conter novos episódios de violência contra os refugiados. Um grupo rebelde hutu baseado no Burundi assumiu a responsabilidade pelo ataque da noite de sexta-feira contra o campo de refugiados de Gatumba. O local abriga tutsis congoleses - conhecidos também como banyamulenges - que fugiram do conflito em seu conturbado país de origem. Autoridades locais disseram suspeitar que hutus extremistas estabelecidos na República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) e em Ruanda também participaram do massacre. Inicialmente, os relatos davam conta de cerca de 180 mortos, mas o número foi revisado hoje pelas autoridades do Burundi.