Parentes lembram aniversário de massacre na Bósnia Uma multidão confusa e exausta orou e depositou flores numa sepultura comum na cidade bósnia de Srebrenica, nesta quinta-feira, 11, marcando o sétimo aniversário do pior massacre de civis na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em meio a uma temperatura que atingia os 36 graus centígrados, viúvas e crianças aglomeravam-se em caminhões-pipa, jogando água nos rostos para aliviar o calor e as lágrimas. Dezenas procuraram ajuda de equipes médicas após a cerimônia para lembrar as 8 mil pessoas mortas quando forças sérvio-bósnias invadiram a chamada "zona protegida" da ONU, durante a guerra de 1992-1995. Os parentes dos mortos vieram de toda a Bósnia para esta cidade onde antigamente funcionava uma mina de prata, a cerca de 80 quilômetros da capital, Sarajevo.