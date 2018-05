Paris admite que ação vai além de resolução

O ministro insinuou ainda que o Conselho de Segurança pode ser acionado pela coalizão. "Três grandes países que dizem a mesma coisa deve ser algo importante para a ONU. Talvez o Conselho de Segurança adote uma resolução", disse. No entanto, participam do conselho como membros permanentes a China e a Rússia, dois países que reprovam as operações na Líbia - ao lado de Brasil e Índia.

Segundo Longuet, a França é contra o armamento dos civis, preferindo a intensificação dos bombardeios. "Nosso objetivo não é organizar uma frente, armando os insurgentes", afirmou. Até aqui, nenhum país confirmou publicamente que esteja fornecendo armas aos rebeldes.

Os EUA rejeitaram as pressões para retornar ao primeiro plano na coalizão militar contra Kadafi. O pedido havia sido feito pela França e pela Grã-Bretanha durante a reunião de chanceleres da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), encerrada ontem, em Berlim.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores francês, Alain Juppé, Washington vai fornecer aviões bombardeiros A-10 e AC-130 - mais precisos para operações contra tanques e baterias de artilharia - apenas eventualmente.