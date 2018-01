Paris constrói praia no Sena para um terceiro verão Areia ao longo do Sena - 2 mil toneladas -, quadras de vôlei e uma piscina infantil gigante. Paris terá sua praia de volta pelo terceiro verão consecutivo. A Paris Plage (praia), como a atração é conhecida, permite que os parisienses e turistas tomem sol na capital francesa durante um mês, em julho e agosto, em três praias artificiais que se estendem por cerca de 3,5 quilômetros. Completas, com palmeiras, chuveiros e espreguiçadeiras, as praias atraíram mais de três milhões de visitantes no ano passado. Neste ano, a honra é das atividades esportivas: trampolins, paredes de escalada e redes de badminton serão acrescentados à diversão sob o sol de 21 de julho a 20 de agosto. Inaugurada em 2001 por iniciativa do prefeito Bertrand Delanoe, a Paris Plage foi idealizada para oferecer diversão a quem não pode deixar a cidade para ir à Riviera francesa ou outros destinos litorâneos populares. Porém, com sua areia trazida de caminhão, 40 palmeiras verdadeiras, barracas de comida e entretenimento, como shows, ela atrai, além de parisienses, turista. Uma advertência das autoridades: é proibido nadar no Sena.