Paris e Londres fazem gestos de reaproximação França e Grã-Bretanha têm a mesma linha sobre a reconstrução política e econômica do Iraque e sobre a ajuda humanitária, afirmou, em Paris, o ministro do Exterior francês, Dominique de Villepin. Sua declaração corresponde a um primeiro passo no processo de reaproximação dos dois países depois do rompimento ocorrido na Organização das Nações Unidas (ONU), ainda durante a fase diplomática da crise, quando os franceses, apoiados por russos e alemães, bloquearam toda possibilidade de a comunidade internacional avalizar a ofensiva militar anglo-americana. O ministro lembrou que o presidente francês, Jacques Chirac, teve há dias uma longa conversa telefônica com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e ele próprio tem mantido contatos regulares com seu colega inglês, Jack Straw, discutindo as formas de reconstrução do Iraque após a guerra. Villepin lançou um apelo aos países vizinhos, depois que a Síria anunciou apoio aberto ao Iraque, para que mantenham a discrição, evitando todo ato que possa alastrar a crise para regiões próximas, o que constituiria drama ainda maior. Na sua avaliação, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não terão condições de impor a paz no Iraque. Villepin diz estar convencido de que as Nações Unidas constituem o melhor instrumento para isso, sendo sua presença indispensável para legitimar a reconstrução. "Só com a unidade da comunidade internacional, através da ONU, poderemos impor a paz", afirmou. O ministro também não acredita que os EUA estejam dispostos a impor uma administração militar americana e só passá-la, dois anos depois, para civis iraquianos. Para Villepin, será preciso restabelecer a soberania do Iraque o mais rapidamente possível, mas o trabalho deve ser acompanhado necessariamente pela ONU, cujo papel será determinante. Ele insistiu que o futuro e a soberania do Iraque "não podem ser garantidos por uma autoridade militar vinda do exterior". Os Estados Unidos, na sua opinião, parecem dispostos a debater a participação da comunidade internacional na fase de reconstrução do Iraque. Ele lembrou que, na sexta-feira, o secretário de Estado americano, Colin Powell, se reunirá em Bruxelas com os ministros do Exterior dos países da União Européia. Amanhã, Villepin se encontra com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, no Quai D´Orsay, em Paris, e a guerra será o tema central da conversa. Ao falar a respeito do conflito, Villepin mostrou-se prudente e evitou comentar mais profundamente erros estratégicos ou táticos que poderiam ter sido cometidos pelos americanos. "Uma guerra é sempre trágica e imprevisível", limitou-se a dizer. Indagado de que lado a França estava, depois de ter condenado a guerra e se recusado a participar da aliança anglo-americana, o ministro francês não hesitou. "Estamos sempre do lado da paz e a guerra deve ser sempre um último recurso. Mas como ela é uma realidade, não há dúvida de que ficaremos do lado dos nossos aliados tradicionais, os EUA e a Grã-Bretanha." Villepin disse que sempre admitiu haver risco de radicalização, de nacionalismo e de integralismo islâmico, mas agora todos os esforços devem ser feitos para "acabar com esse horror". No plano humanitário, afirmou ele, um passo importante foi dado com o voto unânime no Conselho de Segurança da ONU em favor da ajuda de urgência para a população iraquiana.