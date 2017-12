Paris espera uma resposta do Irã "até o último momento" A França espera "até o último momento" uma resposta positiva do Irã à exigência internacional para que renuncie a suas atividades nucleares de enriquecimento de urânio, disse nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores francês, Philippe Douste-Blazy. "Estamos em 31 de agosto, e 31 de agosto é o último dia para a resposta iraniana que nós esperamos que seja positiva até o último momento", disse Douste-Blazy, em entrevista coletiva com todos seus colegas de Governo em Troyes, no centro-leste da França. Em sua breve resposta a uma pergunta sobre o Irã, o ministro francês acrescentou que espera "que possa haver um diálogo, porque a França quer ter um diálogo com os iranianos pedindo-lhes que suspendam suas atividades nucleares". O Conselho de Segurança das Nações Unidas deu prazo de até esta quinta-feira às autoridades iranianas para suspender todas suas atividades de enriquecimento de urânio, o que o Irã rejeitou até o momento. Ainda nesta quinta-feira deve haver um novo relatório técnico sobre o programa nuclear iraniano elaborado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).