Paris pede que franceses saiam da Costa do Marfim A França aconselhou os cidadãos franceses que vivem na Costa do Marfim, "em particular as famílias com crianças", a deixarem temporariamente o país africano por causa da "forte crise política". "Embora os cidadãos estrangeiros não tenham sido ameaçados até agora, as autoridades da França renovam seus conselhos (...) a todos os franceses, em particular as famílias com crianças, a deixarem temporariamente a Costa do Marfim", disse o Ministério das Relações Exteriores.