Paris pressiona, mas Líbano se mantém neutro

Mikati fica em Paris até hoje. Ao fim de sua turnê, terá encontrado o presidente da França, Nicolas Sarkozy, o primeiro-ministro, François Fillon, e o ministro das Relações Exteriores, Alain Juppé, todos ferrenhos defensores de uma resolução das Nações Unidas contra o governo de Assad. Nos últimos dias, Paris multiplicou os contatos com países da Liga Árabe e com parceiros do Conselho de Segurança da ONU para mobilizar a comunidade internacional.

Mesmo tendo se encontrado com Sarkozy no Palácio do Eliseu ontem, Mikati não mudou sua posição. "Seria suicídio para o Líbano importar a crise síria, pois os libaneses estão divididos entre opositores e partidários do poder sírio, afirmou o premiê, ponderando: "A única opção possível que temos é nos dissociar do que se passa na Síria, desejando que o país encontre uma saída pacífica". Segundo o premiê, seu governo vem fazendo "todos os esforços" para controlar o tráfico de armas por sua fronteira e para acolher os refugiados sírios que ingressam no Líbano.

Brasil. Duas famílias pediram repatriação à Embaixada do Brasil em Damasco, informou o Itamaraty. Um dos pedidos foi feito por uma família de sírios com dois filhos brasileiros que vivem perto de Damasco. Eles devem deixar o país em breve. Não foram divulgadas datas ou a identidade dos brasileiros.