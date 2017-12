Paris simula atentado com gás venenoso A polícia da capital da França identifica dois suspeitos numa estação de metrô. Um deles quebra um recipiente cheio de gás sarin na plataforma, no momento em que o trem chega. Esse roteiro de pesadelo é o centro de um exercício para as forças de segurança francesas, em andamento até o raiar do sol de quinta-feira. O ?atentado? tem como alvo a estação de metrô Invalides, na margem esquerda, perto do antigo hospital onde está a tumba de Napoleão. Cerca de 500 bombeiros, usando trajes de proteção contra produtos químicos, devem retirar as pessoas da área, garantir a segurança do perímetro, montar tendas de descontaminação e trabalhar para neutralizar a ameaça.