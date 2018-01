Paris tem novos protestos contra violência policial

PARIS - Cerca de 200 pessoas protestaram na região central da capital francesa, na noite desta quarta-feira, 30, contra a morte de um homem chinês pela polícia. O grupo, formado em maioria por asiáticos, formou barricadas na rua Rivoli gritando “policiais assassinos” e lançou projéteis contra agentes que cercavam o local. Não houve registros de feridos ou presos durante a manifestação.

A comunidade asiática em Paris vem protestando desde a última segunda-feira, 27, pela morte de Shaoyo Liu, de 56 anos. Policiais que chegaram ao prédio dele, após denúncia de que havia um homem armado com uma faca, arrombaram a porta do apartamento e o mataram a tiros. A polícia afirmou que o homem atacou um agente com uma tesoura.

Já a filha de Liu nega a versão e diz que ele estava apenas cozinhando quando a família ouviu socos na porta. A família pediu calma aos manifestantes. / Associated Press