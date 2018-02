Parlamentar afegã é ferida em tentativa de homicídio

A vítima foi atacada em seu carro enquanto dirigia para o Parlamento, afirma o porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqqi. O suicida estava em um carro que tentou ultrapassar o veículo de Barakzai. Então, ele detonou as bombas em uma explosão que pôde ser ouvida do outro lado da cidade. Dentre as três pessoas mortas no atentado, estava uma criança. O motorista de Barakzai também ficou ferido no incidente.

Barakzai é uma defensora dos diretos das mulheres e da liberdade de imprensa no país. Ela integra o Parlamento há dez anos e seu trabalho tem sido reconhecido internacionalmente com uma série de prêmios.

O Afeganistão passa por uma insurgência liderada pelo Taleban, que na semana passada realizou uma tentativa de homicídio similar com o chefe de polícia de Cabul, o general Mohammad Zahir Zahir.