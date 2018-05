Parlamentar da UE elogia eleição em Kosovo

Membro do Parlamento da UE que atuou como observador eleitoral, Pack elogiou a "ampliada participação" entre os sérvios étnicos que vivem em enclaves de Kosovo. Porém pediu às autoridades que tomem medidas contra funcionários eleitorais suspeitos de manipulação de votos em pelo menos duas das 37 municipalidades de Kosovo.

A parlamentar do bloco europeu disse que os observadores foram alertados para uma possível "fraude séria" em duas regiões, conhecidas como bases da sigla do primeiro-ministro Hashim Thaci, o Partido Democrático de Kosovo. Uma pesquisa de boca-de-urna não oficial afirmou que Thaci obteve 31% dos votos na eleição de ontem. Os primeiros resultados oficiais devem sair hoje. As informações são da Associated Press.