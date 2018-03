Parlamentar diz que ameaça a Londres é igual à de 11/09/01 A ameça terrorista que levou as autoridades a aumentar a segurança em Londres há dois dias é similar, em escala, aos ataques ocorridos em 11 de setembro nos EUA, disse o presidente do Partido Trabalhista, do governo. "Trata-se de uma ameaça de natureza similiar ao ataque que massacrou milhares de pessoas em Nova York", disse John Reid. Questionado se as medidas de segurança que vêm sendo tomadas não são excessivas, Reid disse: "não vou levar a sério aqueles que sugerem que isto é uma espécie de jogo". Mais cedo, o secretário do Interior, David Blunkett, disse que os Ministros chegaram a considerar o fechamento do aeroporto Heathrow.