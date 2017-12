Parlamentar é assassinado no norte do Iraque Um grupo armado matou a tiros, neste domingo, um parlamentar da cidade de Tikit, norte do Iraque. Os assassinos atingiram Azedine al-Bayati quando ele viajava por uma estrada que liga Tuz Jurmatu com Tikrit. O motorista de Al-Bayati e seu guarda-costas ficaram feridos. Em Bagdá, uma bomba explodiu em uma estrada enquanto passava um comboio de três veículos em que viajavam vários empregados do ministério da Saúde iraquiano. O ministro Aladin al-Alwan, que não viajava com seus funcionários no momento do ataque, informou que não há feridos. Os ataques contra funcionários do governo e policiais têm se intensificado nas últimas semanas com a aproximação da transferência da soberania aos iraquianos, prevista para 30 de junho. Os rebeldes consideram funcionários públicos e integrantes dos serviços de segurança colaboradores das autoridades norte-americanas que ocupam o país.