Parlamentar iraniano defende programa nuclear em visita à Venezuela Um oficial iraniano defendeu o programa nuclear de Teerã durante uma visita à capital venezuelana nesta terça-feira, e acusou os Estados Unidos de tentar impedir a independência de seu país. O parlamentar, Gholam Ali Hadad Adel, integrante de delegação iraniana que visita Caracas, disse à repórteres que a oposição americana ao programa nuclear do Irã era somente um pretexto. "A preocupação norte americana não tem nada a ver com o fato de termos conseguido energia atômica. Eles estão preocupados porque queremos ser independentes", disse Hadad Adel. Ele ainda agradeceu ao governo do presidente Hugo Chávez por sua posição favorável ao Irã, especialmente, por seu apoio na Agencia Internacional de Energia Atômica, no começo deste mês, quando a Venezuela votou contra o encaminhamento do Irã para o Conselho de segurança da ONU. O ministro do exterior da Venezuela emitiu um comunicado na semana passada afirmando que defende o direito de todo Estado de desenvolver, de maneira soberana e pacífica, as tecnologias consideradas mais apropriadas para seu bem-estar econômico e social, incluindo uma alternativa nucelar. E acrescentou que as forças que pressionam o Irã com acordos de não proliferação são "precisamente aquelas que falham em cumprir esse acordos possuindo armas de destruição em massa".