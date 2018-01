Parlamentar queniano é morto a tiros em rua de Nairóbi Um homem mascarado atirou e matou um parlamentar queniano neste sábado em uma rua na capital do Quênia, Nairóbi, disse o chefe de polícia da Central de Nairóbi, Paul Wanjama. O legislador, George Muchai, foi morto junto com dois guarda-costas e um motorista depois que eles pararam para comprar um jornal de um vendedor na principal via da capital.