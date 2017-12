Parlamentares brasileiros acompanham eleição no Haiti Uma comissão formada por seis parlamentares brasileiros acompanha as eleições nesta terça no Haiti. A comissão é formada pelos deputados Fernando Gabeira (PV-RJ), Maninha (PSOL-DF), Chicão Brígido (PMDB-AC) e Zico Bronzeado (PT-AC) e pelo senador Roberto Saturnino (PT-RJ). Em 2004, o Brasil assumiu o comando da missão de paz para garantir a estabilidade naquele país após a queda do ex-presidente Jean Bertrand Aristide. Desde então, cerca de 1,2 mil soldados brasileiros permanecem no Haiti. As informações são da Radiobrás.