Parlamentares britânicas comparam Gaza ao gueto de Varsóvia Duas parlamentares que retornaram recentemente de Israel compararam as condições de vida na Faixa de Gaza com as dos judeus no gueto de Varsóvia durante a 2.ª Guerra Mundial. Oona King, do governista Partido Trabalhista, observou, nesta quinta-feira, que as condições de vida na Faixa de Gaza "são da mesma natureza, mas não da mesma magnitude" das registradas na capital polonesa, onde os judeus eram controlados e oprimidos pelos nazistas. "Nenhum governo deveria se comportar dessa forma, muito menos o do Estado judeu", disse King, que representa o distrito londrino de Bethnal Grey and Bow e é judia. King, que viajou a Israel ao lado de Jenny Tonge, do Partido Liberal Democrata, comentou que a principal diferença entre Gaza e o gueto de Varsóvia é que "os palestinos não estão sendo detidos em massa para serem levados às câmeras de gás". Em entrevista coletiva, ela disse que as maiores semelhanças são a "captura dos territórios, o desrespeito às propriedades, a tortura e o controle burocrático usado de forma degradante para a menor das tarefas". Além de tudo, afirmou, "existe um muro em torno dos palestinos. Desta forma, o governo de Israel constrói um gueto político. Não creio que eu poderia chegar a outra conclusão".