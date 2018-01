Parlamentares da Grécia devem votar novas reformas econômicas hoje

O partido governista, o Syriza, junto com seu parceiro de coalizão, o Gregos Independentes, controlam 153 assentos dos 300 do Parlamento e deverão transformar as reformas em legislação. Com isso, espera-se que os ministros de Finanças da zona do euro abram caminho amanhã para o desembolso da parcela de ajuda, que sairá do terceiro pacote de resgate do país, de 86 bilhões de euros.

As medidas a serem votadas hoje incluem reforma do setor bancário, desenho de um fundo de privatização e privatização parcial da operadora de energia ADMIE.

Pelo acordo fechado em agosto entre a Grécia e seus credores internacionais - União Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) - o país tem de criar um novo fundo de privatização e usar seus ativos para gerar receita nos próximos anos para pagar dívidas. Fonte: Dow Jones Newswires.