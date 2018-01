Parlamentares exigirão explicações de Bush sobre o Iraque Políticos dos partidos Republicano e Democrata previram que o presidente George W. Bush conseguirá aprovar no Congresso seu pedido de US$ 87 bilhões para o Iraque e o Afeganistão, mas que a aprovação será demorada e que os parlamentares exigirão mais detalhes e informações. Diante das dificuldades do Executivo em administrar a crise iraquiana, o Legislativo parece ter ganho coragem para interferir mais na elaboração das medidas, diferentemente do que aconteceu em abril, quando Bush obteve US$ 79 bilhões sem maiores dificuldades. O Partido Democrata, na oposição, pretende traçar um paralelo entre os gastos no Iraque e a relutância de Bush em investir em programas sociais dentro dos Estados Unidos. Políticos democratas também manifestarão dúvidas de que os US$ 87 bilhões sejam suficientes, e tentarão exigir do governo um cronograma para a retirada de tropas do Iraque.