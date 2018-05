Parlamentares iranianos convocam reunião para discutir `boicote'de Ahmadinejad

Membros conservadores do parlamento iraniano realizaram uma sessão fechada para discutir o aparente boicote dos compromissos oficiais do presidente Mahmoud Ahmadinejad.

O presidente, conhecido por suas frequentes aparições na mídia, não foi visto em seu escritório nos últimos oito dias, deixou de comparecer a duas reuniões do gabinete e cancelou uma visita marcada à cidade de Qom, importante centro religioso do país.

O desaparecimento do presidente aconteceu depois que o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, ordenou que o ministro da Inteligência, Heidar Moslehi, permanecesse no cargo, depois de sua renúncia.

Moslehi havia sido pressionado por Ahmadinejad para renunciar ao ministério.

Para analistas, a situação pode sinalizar uma disputa de poder no governo iraniano.

Heidar Moslehi foi forçado a renunciar em 17 de abril, mas foi rapidamente reinstituído pelo líder religioso.

Após a renúncia, cerca de 300 parlamentares pediram, em uma carta, que Ahmadinejad aceitasse a decisão do aiatolá Khamenei de manter Moslehi no cargo.

Um político reformista que não quis ser identificado disse à BBC que um "jogo da galinha" (modelo de disputa em que nenhum dos participantes cede, causando sérias consequências) teve início no governo.

"Espero que um dos lados ceda no final - senão isso levará o país a uma instabilidade sem precedentes, que certamente sugarão os levantes árabes para dentro do país", disse.