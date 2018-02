Parlamentares israelenses fazem visita rara a Ramallah

Os parlamentares defenderam o apoio às negociações de paz que foram retomadas em julho após anos de paralisação e dúvida mútua. Os políticos insistiram que a visita à Ramallah para negociações oficiais, cujo conteúdo continua um segrego, mas para contribuir com apoio e expressar a urgência dessa missão.

"Não queremos acreditar que está é a última chance (de paz), mas pode ser a última", afirmou o parlamentar do Partido do Trabalho Hilik Bar, que chefiou a reunião parlamentar para a resolução do conflito árabe-iraelense.

"Existe uma maioria clara a favor da paz entre parlamentares israelenses e palestinos e o povo. Estamos aqui para dar apoio à liderança. É ridículo não queremos a paz."

Uma delegação de parlamentares palestinos visitou o parlamento de Israel em agosto, como esforço similar ao dos israelenses na vista desta segunda-feira.