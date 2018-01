Parlamentares libaneses fazem protesto contra embargo israelense Os parlamentares libaneses começaram neste sábado uma ocupação do edifício do Parlamento, em Beirute, em protesto contra o bloqueio israelense imposto sobre o Líbano. Às 11h30 (5h30 de Brasília), os parlamentares se reuniram com a intenção de permanecer dia e noite no local, até que Israel levante o cerco aéreo e marítimo que impõe ao país desde 12 de julho, quando começou a guerra não declarada contra o Hezbollah. Entre os deputados está o presidente do Parlamento, Nabih Berri, que chegou ao edifício com roupa informal e uma mala, para mostrar que está disposto a acampar pelo tempo que for necessário, segundo a imprensa local. Os parlamentares também levaram colchonetes para passar a noite. Berri disse que, com a medida, querem chamar a atenção da comunidade internacional para as violações israelenses contra a soberania libanesa e as resoluções do conselho de Segurança da ONU, especialmente a 1.701, que acabou com o conflito entre Israel e o Hezbollah.