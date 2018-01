Parlamentares planejam um ultimato a Blair para que deixe o poder Um grupo de parlamentares trabalhistas britânicos quer dar um ultimato ao primeiro-ministro, Tony Blair, para que apresente, até o fim de julho, um cronograma para a transferência do poder para seu sucessor. A carta, assinada por 50 deputados até agora, inclusive antigos ocupantes de altos cargos em governos anteriores de Blair, pede à direção do partido que assuma o comando no assunto se o primeiro-ministro se recusar a fazê-lo. Enquanto isso, em entrevista ao canal GMTV, o ministro de Economia e possível sucessor de Blair, Gordon Brown, afirmou neste domingo que os trabalhistas não podem ignorar o "aviso" dos eleitores e que o partido "deve se renovar". Brown se referia à derrota sofrida pelos trabalhistas nas eleições municipais realizadas na quinta-feira. O resultado, transportado para um pleito nacional, colocaria o trabalhismo na terceira posição, depois de conservadores e liberais democratas. Brown explicou que, como Blair abdicou de disputar um quarto mandato, está claro que haverá "uma transição para um novo líder, quem quer que seja". A reivindicação também aparece na carta dos rebeldes trabalhistas, que lembram que "um requisito anterior a uma mudança ordenada (à frente do governo) é um calendário claro e procedimentos transparentes". Complô O ultimato dos deputados é visto pelos aliados do primeiro-ministro como um complô para derrubar o líder, eleito democraticamente há um ano, e para dar uma nova direção ao partido, uma espécie de retorno ao velho trabalhismo. Alguns parlamentares demonstram descontentamento com as hesitações do próprio Brown, que, segundo eles, não se atreve a enfrentar diretamente o premier e parece recuar no último momento várias vezes. A prudência é compreensível, justificam aliados de Brown. O ministro da Economia não deseja herdar um partido trabalhista em guerra civil. Mas os rebeldes ressaltam que, ao desgaste com a impopular Guerra do Iraque, em que morrem cada vez mais soldados britânicos, se somam os últimos escândalos, que contribuem para aumentar a associação dos trabalhistas à "corrupção" e à "ineficácia". Entre os escândalos está a suposta oferta de títulos da nobreza aos empresários multimilionários que cercam o primeiro-ministro, cada vez mais afastado das bases tradicionais do trabalhismo, como os sindicatos. A redução das liberdades civis sob o pretexto da guerra antiterrorista também é criticada pelos setores progressistas. Reformulação Encurralado pelos escândalos e resultados eleitorais ruins, Blair tentou impor sua autoridade na sexta-feira com uma profunda reformulação do governo. O primeiro-ministro descartou, sem piedade, fiéis colaboradores como o ministro de Exteriores, Jack Straw, e o titular do Interior, Charles Clarke. Straw caiu em desgraça supostamente por sua aproximação crescente de George Brown. Mas, de acordo com o The Independent on Sunday, também pesou contra ele ter chamado de "loucura" um eventual ataque nuclear contra o Irã. Blair já afirmou algumas vezes que, no resto de seu mandato, quer aprofundar o programa de reformas dos serviços públicos, como a saúde e a educação. Nessas áreas, o primeiro-ministro quer introduzir mais características de mercado, para irritação do trabalhismo tradicional. O ex-secretário de Estado de Saúde, Frank Dobson, um dos líderes dos deputados rebeldes, declarou neste domingo à BBC que "enquanto Blair continuar sendo primeiro-ministro, o Partido Trabalhista não poderá se recuperar".