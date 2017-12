Parlamentares presos por ligação com milícia da Colômbia O senador colombiano Álvaro Araújo, irmão da ministra das Relações Exteriores, María Consuelo Araújo, e o também congressista Dieb Maloof foram detidos nesta quinta-feira, 15, por ordem da Corte Suprema de Justiça (CSJ), informaram fontes judiciais. A Promotoria Geral confirmou à imprensa em Bogotá que a medida judicial é conseqüência de um processo por supostas ligações com a organização paramilitar Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Araújo e Maloof foram detidos separadamente, o primeiro num centro comercial do norte da capital e o segundo em sua casa, na cidade de Barranquilla.