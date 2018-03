Parlamento aceita renúncia de governo O Parlamento da Bulgária aceitou ontem a renúncia do governo após uma onda de protestos contra as medidas de austeridade do premiê Boyko Borisov, que vinha sendo elogiado por investidores por ter cortado o déficit orçamentário do país. O presidente Rosen Plevneliev deve agora pedir aos maiores partidos que formem um governo até a eleição de julho. Como as principais forças políticas da Bulgária já disseram que não querem participar de um governo interino, Plevneliev deve antecipar a eleição para abril.