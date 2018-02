Parlamento adia eleição e agrava crise no Líbano Parlamentares libaneses decidiram ontem estender seu mandato por 16 meses, até novembro de 2014, em razão do impasse político e da violência vinda da Síria. A medida provocou protestos em Beirute. Os manifestantes carregavam cartazes dizendo que estavam de luto pelo processo democrático no Líbano e alguns atiraram tomates em carros de políticos que passavam pelo local.