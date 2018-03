Parlamento afegão aprova remoção de ministros O parlamento afegão aprovou hoje um voto de não confiança contra os ministros da Defesa e do Interior, o que pode gerar mais complicações para o aparato de segurança do país em meio à retirada das tropas estrangeiras. A votação exigiu a saída de dois elementos-chave das forças de segurança do presidente Hamid Karzai: o ministro da Defesa, Abdul Rahim Wardak, um dos homens de confiança de Washington entre as autoridades afegãs, e o ministro do Interior, Bismullah Mohammadi.