Parlamento alemão aprova lei de imigração Legisladores alemães sancionaram definitivamente uma reforma nas leis de imigração do país, nesta sexta-feira. O projeto tem como objetivo ajudar a Alemanha a atrair trabalhadores qualificados e facilitar a expulsão de extremistas. A nova lei, que entra em vigor em janeiro de 2005, encerra quatro anos de esforços do governo para para equilibrar a necessidade de atrair mão-de-obra qualificada com o medo do desemprego. A medida facilitará a entrada de trabalhadores e permitirá que estrangeiros com diploma universitário, contratados por empresas alemãs, permaneçam e trabalhem no país. O pacote de leis também procura auxiliar as autoridades a vigiar os militantes extremistas, em especial os ?propagadores do ódio? islâmicos, partidários da violência. O projeto prevê controles obrigatórios antes de conceder a cidadania germânica.