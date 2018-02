Parlamento alemão aprova mais tropas para Afeganistão O Parlamento da Alemanha aprovou hoje o envio de mais 850 soldados ao Afeganistão. Os legisladores aprovaram por 429 a 111, com 46 abstenções, o aumento do número máximo de soldados alemães no país, de 4.500 para 5.350. Sob o plano governamental anunciado no mês passado, Berlim deve enviar 500 soldados adicionais ao Afeganistão, sobretudo para treinar as forças locais.