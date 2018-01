Parlamento alemão ratifica Protocolo de Kyoto O parlamento alemão aprovou ontem, por unanimidade, o Protocolo de Kyoto, o acordo mundial sobre meio-ambiente que vai obrigar o país a reduzir drasticamente, até 2012, a emissão de gases poluentes, responsáveis pelo aquecimento global. Os ministros europeus do Meio Ambiente comprometeram-se a ratificar o tratado até o começo de junho, antes do encontro mundial que será feito em setembro, em Johannesburgo, na África do Sul.