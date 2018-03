Parlamento antecipa eleição para fevereiro O Parlamento israelense anunciou ontem que as eleições presidências devem ser antecipadas para o dia 10 ou 17 de fevereiro. Em ambos os cenários, a decisão deixa apenas três meses para a realização da campanha eleitoral. Tzipi Livni, do partido governista Kadima, lidera as pesquisas. O oposicionista Likud apresentará a candidatura de Benjamin Netanyahu.