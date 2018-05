Parlamento anula pacto militar com a Rússia O Parlamento da Geórgia anulou ontem um acordo com a Rússia por meio do qual Moscou podia utilizar o território georgiano para trânsito até uma base militar russa na Armênia. Por unanimidade, os legisladores cancelaram a renovação automática do acordo, assinado em 2006, que expira este ano. As relações entre a Rússia e a Geórgia têm se deteriorado no decorrer dos últimos anos. Em 2008, os dois países chegaram a travar uma guerra após tropas georgianas tentarem reincorporar uma província separatista.