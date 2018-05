Parlamento aprova imunidade de presidente O Parlamento do Iêmen aprovou ontem, por unanimidade, uma controvertida lei que garante imunidade total ao presidente do país, Ali Abdullah Saleh. A medida era um elemento central no cumprimento de um acordo de transferência de poder que ele havia assinado em novembro. Após a aprovação, Saleh havia garantido que renunciaria - provavelmente em fevereiro. Ele governou o Iêmen por mais de 33 anos.