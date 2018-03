Parlamento aprova leis de espionagem O Parlamento sueco aprovou ontem uma série de leis controversas, que permitem a espionagem de e-mails e ligações telefônicas sem autorização da Justiça. De acordo com o texto, as autoridades de inteligência poderão examinar ligações, fax e mensagens trocadas pela internet. Críticos dizem que a lei ameaça a liberdade civil no país.