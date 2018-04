Parlamento aprova novo governo da Romênia

BUCARESTE - O Parlamento da Romênia aprovou nesta quinta-feira, 9, o novo governo de centro-direita formado pelo ex-chefe de espionagem do país, Mihai Razvan Ungureanu. O voto de confiança foi concedido com os votos de 237 parlamentares a favor, e dois contra, mas a votação foi boicotada pela oposição. Eram necessários 232 votos para a ratificação.

Ungureanu, de 43 anos, é conhecido por sua visão favorável aos Estados Unidos e prometeu respeitar os acordos da Romênia com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com a União Europeia (UE) e com o Banco Mundial, além de combater a corrupção e fazer com que o país se integra à zona do euro em 2015.

Na noite de quarta-feira, ele renunciou ao cargo de chefe do serviço de inteligência do país e foi nomeado primeiro-ministro designado depois da renúncia de Emil Boc, após semanas de protestos contra as amargas medidas de austeridade adotadas por seu governo.

"Uma nova era de prosperidade vai começar amanhã", afirmou Ungureanu nesta quinta-feira. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.