Parlamento aprova primeiras leis do novo país O Parlamento de Kosovo iniciou ontem os procedimentos para aprovar as 34 leis requeridas pelo plano do enviado especial da ONU Martti Ahtisaari, que prevê independência "sob supervisão internacional" e autonomia para a minoria sérvia no novo Estado. Em uma primeira leitura, 84 dos 88 deputados presentes aprovaram 10 projetos de lei - entre eles, a criação de um Ministério de Relações Internacionais, um autogoverno local e a emissão de passaportes. Nos próximos dias, o Parlamento, composto por 120 membros, deve aprovar outras 24 leis previstas no plano de Ahtisaari.