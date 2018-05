Parlamento belga discute veto ao uso de véu em público

O país já esteve perto de sancionar essa lei no ano passado, mas o processo foi paralisado quando a coligação do governo se desmantelou. Na França, o uso de véus muçulmanos que cobrem todo o rosto - niqab e burca - está proibido desde 11 de abril.

Em território francês, as mulheres que violarem a lei estão sujeitas a multas de 150 euros (US$ 215), aulas de cidadania e inclusive o registro de antecedentes penais. Além disso, as pessoas que obrigarem mulheres a usar o véu estão sujeitas a punições mais duras, como multa de 30 mil euros (US$ 43 mil) e pena de até um ano de prisão. As informações são da Associated Press.