Parlamento britânico acaba com obrigação do uso de gravata

LONDRES - A política britânica estabeleceu uma grande mudança nesta quinta-feira, 29: o Parlamento suavizou os hábitos de figurino e acabou com a obrigação de usar gravata.

O presidente da Câmara, John Bercow, conhecido pelo grito de "ordem" durante os debates acalorados, anunciou a decisão. "Me parece que quando um membro chega à Câmara com o que pode ser interpretado como roupa de trabalho, a questão se ele usa gravata não é central", disse.

A revolução foi iniciada pelo deputado liberal-democrata Tom Brake, que ousou entrar na Câmara sem gravata, o que levou seu colega conservador Peter Bone a interpelar o presidente sobre as regras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora não exista um código escrito, o hábito até o momento era que os homens vestissem terno e gravata, e as mulheres algo equivalente em termos de formalidade.

A mudança também afeta os jornalistas que fazem a cobertura do Parlamento, e nem todos estão felizes. "John Bercow passou da linha ao derrubar a exigência de gravatas para os homens na Câmara. O que vem a seguir? Deputados de chinelos e bermudas?", pergunta o repórter do jornal The Telegraph, Christopher Hope. Matt Dathan, repórter do The Sun, comemorou porque o Parlamento "abandonou finalmente o século 19".

Esta é a mais recente medida de Bercow para modernizar o Parlamento, depois de acabar com exigência para que os secretários utilizassem perucas. / AFP