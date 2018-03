Parlamento Britânico é informado sobre ameaça terrorista O ministro do Interior da Grã-Bretanha, David Blunkett, informará à Câmara dos Deputados nesta manhã sobre a ameça terrorista que levou as autoridades do país a reforçarem a segurança no aeroporto Heathrow e em Londres. Blunkett responderá ao pedido de urgência do parlamentar conservador Oliver Letwin para explicação sobre o reforço na segurança esta semana. Os parlamentares pressionaram nesta quinta-feira o governo para que esclareça que tipo de ameaça a Grã-Bretanha está recebendo. Ontem, o ministro disse que as autoridades consideraram a possibilidade de fechar o aeroporto de Heathrow.