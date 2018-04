Parlamento britânico lança game online para jovens 'viverem experiência de deputado'

O Parlamento britânico lançou nesta terça-feira um game online para colocar os participantes no papel de deputados por uma semana, numa tentativa de atrair adolescentes interessados em política.

No jogo MP for a Week (Deputado por uma Semana), os jogadores têm a experiência do dia a dia de um membro do parlamento e recebem pontos de acordo com os julgamentos que fazem sobre questões levantadas.

O game, que tem como público alvo adolescentes entre 11 e 14 anos, usa imagens de gravações feitas durante as sessões do Parlamento e de entrevistas com políticos.

Para o presidente do Parlamento, John Bercow, o MP for a Week ajudará a Casa a "se conectar com o público".

O jogo é lançado após um grande escândalo sobre gastos de parlamentares, no qual a imagem dos políticos sofreu um grande desgaste entre a opinião pública britânica.

Julgamentos

Os jogadores podem escolher os discursos que querem usar durante debates no Parlamento, usar o mouse do computador para pedir a palavra ao presidente da Casa e enfrentar um grupo de jornalistas atrás de informações.

Os jogadores recebem uma pontuação de acordo com os julgamentos que fazem e o efeito que eles têm sobre o seu partido, sobre sua reputação ou sobre sua base eleitoral.

"É vital que os jovens entendam o papel do Parlamento e o trabalho dos deputados", explicou Bercow.

"O Parlamento tem um dever, que deveria também ser um prazer, de se conectar com o público. O MP for a Week é uma maneira inovadora para os estudantes explorarem nossa democracia", disse ele.

Para Tom O'Leary, diretor do departamento de educação do Parlamento, o jogo "dá aos estudantes um entendimento sobre como o Parlamento funciona de uma maneira que não havia sido tentada antes - deixando os jogadores experimentarem o dia a dia dos deputados".

"Esperamos que os estudantes, aprendendo por meio do jogo, achem nosso processo político interessante e mais significativo para eles", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.