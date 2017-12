Parlamento britânico proíbe caça à raposa A Câmara dos Comuns do Parlamento britânico proibiu a caça à raposa, banindo um esporte tido como cruel pelos moradores das cidades britânicas, embora tenha entusiastas no campo. O consentimento real, última formalidade antes de a proibição virar lei, deve ocorrer em poucas horas. Caçadores prometeram desafiar a proibição, que entrará em vigor em três meses, e combatê-la na Justiça. A Câmara dos Comuns invocou uma lei pouco usada, de 1949, para passar por cima do veto da Câmara dos Lordes à medida. John Jackson, presidente da Aliança Campestre, grupo que defende a caça, disse que os caçadores não cooperarão e que a "desobediência civil está no horizonte".