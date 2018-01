Parlamento catalão propõe Puigdemont como governador da região

BARCELONA - O presidente do Parlamento da Catalunha, Roger Torrent, propôs nesta segunda-feira, 22, o nome de Carles Puigdemont, foragido da Justiça espanhola, ao governo dessa região, cargo que será votado em um debate que acontecerá até o final do mês.

"Vou propor à Câmara o (nome do) deputado Carles Puigdemont i Casamajó como candidato à presidência da Generalitat (governo catalão)", afirmou Torrent, garantindo estar "consciente de sua absoluta legitimidade como candidato", apesar de estar exilado voluntariamente na Bélgica e ter um mandato de prisão válido na Espanha.

Torrent também disse que tentará dialogar com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, sobe a situação de oito deputados independentistas que estão presos ou exilados, incluindo Puigdemont.

"Propus, em carta enviada hoje mesmo ao Sr. Mariano Rajoy, sentar-me com ele para analisar e dialogar sobre a situação anormal que vive o Parlamento com oito de seus deputados vulneráveis em relação aos seus direitos políticos", completou o presidente do Legislativo regional.

Na eleição regional do dia 21 de dezembro os partidos independentistas alcançaram 70 das 135 cadeiras da câmara, o que lhes garante a maioria absoluta, embora a situação judicial de Puigdemont suscite dúvidas sobre como será candidato ao governo regional.

Mais cedo, o procurador-geral da Espanha pediu à Suprema Corte do país a reativação de um mandato de prisão válido para toda a Europa para deter o ex-líder catalão na Dinamarca sob acusações de insubordinação e rebelião, à medida que ele viaja a Copenhague para participar de conferência.

Essa é a primeira vez que Puigdemont deixa Bruxelas desde que se autoexilou na cidade em 30 de outubro, três dias depois que o Parlamento regional aprovou uma declaração de independência que motivou a cessação do Executivo que presidia e a dissolução da câmara regional pelo governo de Rajoy.

Puigdemont, chegou nesta segunda a Copenhague, procedente da Bélgica, às 8h30 (5h30, horário de Brasília) sem dar declarações. Na capital dinamarquesa, deve participar de um colóquio sobre a Catalunha e a Europa às 14 horas locais (11 horas, em Brasília) na Universidade de Copenhague.

Nos planos do político catalão está também reunir-se na terça-feira com deputados dinamarqueses na sede do Parlamento do país nórdico, segundo anunciou na sexta Magni Arge, membro de uma legenda independentista do território autônomo das Ilhas Faroe.

Os partidos da coalizão do governo dinamarquês anunciaram que não participarão desta reunião, para não envolver-se em assuntos espanhóis nem dar a impressão equivocada que simpatizam com os separatistas catalães, segundo explicaram.

Ameaça

Segundo fontes da Promotoria espanhola, a solicitação de detenção foi enviada ao juiz do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encarregado do caso, e está dirigida apenas à Dinamarca.

"A procuradoria solicitou ao magistrado instrutor que envie a ordem europeia de detenção às autoridades dinamarquesas contra Carles Puigdemont pelo delito de rebelião e/ou sedição", indicou o órgão em um comunicado.

A promotoria já havia avisado neste domingo que solicitaria "imediatamente" a ativação do mandado europeu se o ex-presidente catalão viajasse para a Dinamarca. Agora, o juiz deverá decidir se acolhe o pedido.

Consultada, a promotoria dinamarquesa se recusou a pronunciar-se sobre uma hipotética ordem de detenção europeia contra Puigdemont. "Não temos nenhum comentário sobre o caso", disse Simon Gosvig, porta-voz da promotoria da Dinamarca.

Se o Supremo espanhol decidir reativar o mandado, Puigdemont seria detido pela polícia dinamarquesa e levado perante um juiz, e o procurador-geral da Dinamarca - responsável direto do caso - pediria então que fosse decretada sua prisão preventiva.

O procurador dinamarquês reivindicaria às autoridades espanholas o envio da documentação relacionada com o caso e, com base nisso, adotaria uma decisão, que pode ser apelada perante os tribunais.

No dia 5 de dezembro, o juiz espanhol Plablo Llarena decidiu retirar as ordens europeias de detenção ditadas contra Puigdemont e os quatro ex-conselheiros que se encontram com ele em Bruxelas, mas manteve a advertência de prendê-los assim que entrarem na Espanha. / EFE, REUTERS e AFP