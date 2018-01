Parlamento da Alemanha aprova campanha militar contra EI na Síria

BERLIM - O Bundestag, Câmara baixa do Parlamento alemão, autorizou nesta sexta-feira, 4, a participação de cerca de 1.200 militares nas operações internacionais contra os jihadistas do Estado Islâmico (EI) na Síria e no Iraque.

Dos 598 deputados presentes, 445 votaram a favor, 146 contra e 7 se abstiveram, um resultado sem surpresas, já que a coalizão da chanceler Angela Merkel apoiava a participação militar da Alemanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois partidos da oposição, Die Linke (A Esquerda) e Die Grünen (Os Verdes), indicaram durante o debate prévio, iniciado na quarta-feira, que votariam contra a proposta. Para eles, o terrorismo internacional não pode ser solucionado com bombardeios e a missão alemã carece de planos e objetivos.

Com um ano de duração - que poderá ser renovado -, a missão alemã terá um orçamento de 134 milhões de euros, e enviará seis caças de reconhecimento Tornado, uma fragata para ajudar a proteger o porta-aviões francês Charles de Gaulle e aeronaves de abastecimento. Ela terá como objetivo trabalhos de reconhecimento, segurança e logística, que, apesar das ressalvas da oposição, exclui os bombardeios.

O governo da Alemanha alegou que o EI representa uma ameaça à paz mundial e à segurança internacional por "sua violenta ideologia extremista e salafista, suas ações terroristas e seus persistentes ataques graves, sistemáticos e estendidos contra civis, assim como seu recrutamento e treinamento de combatentes estrangeiros".

A Alemanha não se juntará a países como França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia na realização de ataques aéreos. /REUTERS, AFP e EFE