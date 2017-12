Parlamento da Austrália aprova sanções à Coréia do Norte Austrália aprovou a legislação necessária para cumprir a resolução do Conselho de Segurança da ONU que impôs sanções à Coréia do Norte pelo teste nuclear realizado em outubro passado, anunciou nesta terça-feira o Parlamento. O ministro de Relações Exteriores, Alexander Downer, afirmou que a lei aprovada pelo Parlamento inclui sanções comerciais e restrições às possibilidades de viajar ao país. "Recomendo que qualquer pessoa que esteja estudando relações comerciais ou de qualquer tipo verifique antes como opera o regime de sanções e busque assessoria legal independente antes de tomar qualquer decisão", alertou Downer, num comunicado. O Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade a resolução 1718, segundo a qual seus membros imporão sanções diplomáticas e econômicas à Coréia do Norte. Elas incluem o veto às exportações de produtos de luxo, armas de destruição em massa e algumas armas convencionais.