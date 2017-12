Parlamento da Indonésia pede impeachment do presidente Os dois maiores partidos do Parlamento indonésio, o Partido da Luta Democrática Indonésia (PLDI) e o Golkar, pediram hoje para que seja aberto um processo contra o presidente do país, Abdurrahman Wahid. Os dois partidos, que juntos somam 273 dos 500 integrantes do Parlamento da Indonésia, querem o impeachment de Wahid, que deve ser julgado por crimes de corrupção. Para que isso aconteça, o pedido do PLDI e do Golkar deve ser aprovado pelo Parlamento. Com a aprovação dos deputados, deve ser convocada então a Assembéia do Povo, órgão legislativo mais importante da Indonésia, que dará início ao processo de impeachment. Os parlamentares devem votar o pedido do PLDI e do Golkar ainda hoje, depois que outros dois anunciarem suas posições. A maioria dos partidos, porém, expressou-se contra o governo de Wahid. O presidente foi censurado publicamente pelo Parlamento duas vezes neste ano - em fevereiro e abril - por crimes de corrupção e improbidade administrativa. Os deputados podem ainda censurar Wahid novamente, abrindo caminho para seu julgamento político.